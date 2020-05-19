Большинство системообразующих предприятий Свердловской области обратились за господдержкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Большинство предприятий Свердловской области, входящих в федеральный список системообразующих, подали заявки на получение финансовой помощи от государства, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.

"У нас более 20 предприятий входят в федеральный список системообразующих предприятий. <…> [Они] готовят [заявки] в рамках того пакета мер господдержки в части получения кредитов беспроцентных, либо льготных на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы. Более 17 предприятий подали пакеты документов", - сказал он.

Пересторонин уточнил, что предприятия Свердловской области в условиях пандемии в большинстве своем пока не сталкиваются с проблемой загрузки мощностей.

"По федеральному списку системообразующих из 20 предприятий только у трех загрузка меньше 60%, остальные загружены в полном объеме, по региональному списку - у пяти (из более чем 120 предприятий) загрузка меньше 60%, остальные загружены в полном объеме", - добавил министр.