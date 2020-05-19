Свердловские производители средств защиты получили 2,75 млрд рублей господдержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Производители средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинского оборудования Свердловской области получили от государства в виде финансовой поддержки 2,75 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

"Из 13 заявок у нас восемь предприятий получили уже 2,750 млрд рублей, общий объем заявок - 3,5 млрд рублей. Думаю, что на следующей неделе дополнительные средства из федерального бюджета мы получим", - сказал он.