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Свердловские производители средств защиты получили 2,75 млрд рублей господдержки

Министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин сообщил, что сейчас потребность области в средствах индивидуальной защиты силами региональных предприятий закрыта полностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Производители средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинского оборудования Свердловской области получили от государства в виде финансовой поддержки 2,75 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

"Из 13 заявок у нас восемь предприятий получили уже 2,750 млрд рублей, общий объем заявок - 3,5 млрд рублей. Думаю, что на следующей неделе дополнительные средства из федерального бюджета мы получим", - сказал он.

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Пересторонин добавил, что в настоящий момент потребность Свердловской области в средствах индивидуальной защиты силами региональных предприятий закрыта полностью.

"Сегодня только в сутки выпускается тканевых масок около 320 тысяч, 122 тысячи выпускается медицинских одноразовых масок и около 25 тысяч марлевых. За полтора месяца мы вовлекли в эту программу (производства СИЗ) более 35 предприятий, по кооперации с ними работают еще около ста. Это позволило по состоянию на сегодня в полной мере обеспечить защитными масками не только медицинские учреждения, но и гражданское население", - сказал Пересторонин.

Министр уточнил, что в настоящий момент потребность Свердловской области в защитных масках - 7 млн ежемесячно, общий же объем производства - порядка 12,5 млн в месяц.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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