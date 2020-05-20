Прокуратура предостерегла главу Шадринска об отключении воды у 6 тыс. жителей

ТАСС, 20 мая. Прокуратура предостерегла главу Шадринска Курганской области о недопустимости отключения горячей воды более чем на 14 дней у 6 тыс. жителей. Ведомство выяснило, что ресурсоснабжающая организация с согласия администрации города планирует нарушить права жителей, сообщили в прокуратуре региона в среду.

"Шадринской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет установлено, что могут быть нарушены права и законные интересы более 6 тыс. жителей города на безопасные и комфортные условия жизни. Так, ресурсоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Шадринска запланировано отключение горячей воды на период свыше 14 суток, что является недопустимым. В этой связи директору Шадринского отделения ПАО "КГК" и главе города Шадринска объявлены предостережения о недопустимости нарушения установленных федеральным законодательством сроков отключения горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Шадринск - второй по величине город Курганской области, в нем проживают около 75 тыс. человек.