Коронавирус подтвердили у 16 вахтовиков, которые прибыли с Ямала на обсервацию в Тюмень

ТАСС, 21 мая. Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у 16 вахтовиков, которые прилетели из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень на карантин после работы на нефтегазовом месторождении. Об этом говорится в обращении заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, опубликованном в четверг на канале оперативного штаба региона в Telegram.

"На территорию Тюмени через аэропорт Рощино прибыла группа вахтовиков, которые занимались бурением скважин на Ямале. Они были размещены в гостинице "Лайнер" около аэропорта Рощино. 20 мая специалисты медико-санитарной части "Нефтяник" взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня утром получено 16 положительных результатов", - сказала она.

Распопова добавила, что очаг локализован. "В настоящее время все проживающие в гостинице осматриваются врачом-инфекционистом, у всех повторно забран биологический материал для исследований. В том числе у работников гостиницы", - отметила она.

В оперативном штабе региона уточнили журналистам, что эти случаи попадут в статистику за 22 мая.

Всего в Тюменской области выявлено 1 278 случаев коронавируса, выздоровело 570 человек, умерло семеро.