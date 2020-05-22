Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня. На это повлияла вспышка инфекции на складе "Красного и Белого", а также неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в одном из районов Екатеринбурга, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня", - написал он. По словам главы города, наибольшее количество заболеваний в Екатеринбурге зарегистрировано в Железнодорожном районе - с начала мая коронавирус выявлен у 349 его жителей. Среди них - 57 сотрудников склада "Красное и Белое", а всего на складе заразились уже более 150 человек.

Куйвашев добавил, что ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе также хуже, чем в целом по Екатеринбургу, а потому он поручил региональному штабу по борьбе с распространением коронавируса отдельно заняться ситуацией в этом районе. Губернатор предположил, что негативно на ситуации сказалось большое количество общежитий на этой территории, жильцам которых трудно уменьшить число контактов друг с другом. Куйвашев напомнил, что нарушение масочного режима и игнорирование санитарных правил может грозить не только штрафами, но и уголовной ответственностью.

Очаге коронавируса был выявлен в логистическом центре компании "Красное и Белое". На данный момент работа склада приостановлена, у сотрудников взяты анализы. В Свердловской области общее число зафиксированных случаев коронавируса составляет 3 443. Выписано 1 063 человека, умерли 12 человек.