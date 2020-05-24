Детская поликлиника в Челябинской области закрылась на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 24 мая. Детская поликлиника в Аргаяшском районе Челябинской области закрылась на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС главный врач районной больницы села Аргаяш Николай Панков.

"У сотрудника пришел положительный анализ на коронавирусную инфекцию. На данный момент по постановлению Роспотребнадзора детская поликлиника закрыта на дезинфекцию. Уже определили круг контактов, у всех сотрудников были взяты мазки", - сказал Панков.

Всего в Челябинской области зафиксировано 2 246 случаев заражения коронавирусом. 907 человек выписаны после выздоровления, 29 умерли.