Уличные художники Екатеринбурга нарисовали граффити в поддержку врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Уличные художники Екатеринбурга нарисовали несколько граффити в поддержку врачей, которые лечат заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"Неподалеку от екатеринбургской городской больницы № 40, где лечатся больные COVID-19, на торце дома на Волгоградской, 190 художники завершают большое полотно с врачом, выходящим из "красной" зоны", - сообщили в штабе. По словам автора идеи, депутата городской думы Анастасии Немец, работу на стене дома планируют закончить к 27 мая.

Мурал (живопись на архитектурных сооружениях - прим. ТАСС) на пятиэтажном доме изображает женщину-врача, которая снимает маску после выхода из "красной" зоны, под изображением авторы разместили благодарность от жителей региона - подпись "Спасибо за отвагу и труд!".

В штабе добавили, что в рамках всероссийской акции поддержки медиков на тротуаре одной из улиц появилась надпись "Аня, не выходи из-за меня". "В основе - узнаваемый всеми формат предложения руки и сердца, который можно встретить во многих российских дворах", - пояснили в оперштабе.

В Свердловской области зафиксировано 3 983 случая заражения коронавирусной инфекцией.