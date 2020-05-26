Обвиняемого в убийстве девушки в Екатеринбурге отпустили из-под ареста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде учащемуся колледжа, обвиняемому в убийстве несовершеннолетней девушки, которая умерла от ранений, полученных в массовой драке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

5 ноября 2019 года 15-летняя девушка получила ножевое ранение во время массовой драки в районе Уралмаш в Екатеринбурге, позже она умерла в больнице. В региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что в связи с ее гибелью возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 9 ноября Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя арестовал 18-летнего учащегося колледжа.

"Меру пресечения изменил следователь без выхода с ходатайством в суд. В суд дело поступило для рассмотрения по существу с квалификацией действий по ст. 107 ч. 1 УК РФ ("Убийство, совершенное в состоянии аффекта"), изначально Романов обвинялся по ст. 105 ч. 1 УК РФ ("Убийство")", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

В пресс-службе добавили, что подсудимый обратился с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. "Потерпевшие возражали. Дело рассматривается в общем порядке в закрытом судебном заседании, так как потерпевшая несовершеннолетняя", - добавили в суде.