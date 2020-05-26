Жители Югры собрали более 1,1 млн рублей на продукты для многодетных и малообеспеченных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Продукты питания и средства первой необходимости получат более 480 нуждающихся семей в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с коронавирусной инфекцией. На эти цели жители региона собрали более 1,1 млн рублей, сообщается во вторник в официальном аккаунте правительства Югры во "ВКонтакте".

"Наборы с продуктами питания и средствами первой необходимости формируют волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса в Югре. На сегодняшний день [от неравнодушных жителей] поступило более 1,1 млн рублей, этих денег хватит на 481 "коробку добра", - говорится в сообщении.