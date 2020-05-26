Свердловская область получит из федерального бюджета дотации на 5 млрд рублей

24 мая пресс-служба правительства РФ сообщала, что средства в размере 100 млрд рублей, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Свердловская область получит дотации в размере 5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства позволят профинансировать расходные обязательства региональной казны, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.

"Правительство России выделило Свердловской области дотации в размере 5 миллиардов рублей, компенсирующие снижение доходов регионального бюджета", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, приведенным в сообщении, в результате реализации мер налоговой поддержки бизнеса в связи с пандемией, выпадающие доходы консолидированного бюджета нашего региона в 2020 году оцениваются в размере 5,8 млрд рублей. "Дополнительные федеральные средства позволят нам профинансировать расходные обязательства бюджета", - сказал Кулаченко.

Ранее в целях финансирования расходных обязательств, возникших в связи с пандемией, из федерального бюджета Свердловской области уже предоставлено 2,7 млрд рублей, в том числе на оснащение дополнительного коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.