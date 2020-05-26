У 20 военнослужащих Свердловского гарнизона выявили коронавирусную инфекцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Обследование личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона выявило заражение коронавирусной инфекцией 20 военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих. <...> Взятые первичные тесты подтвердили наличие возбудителя коронавирусной инфекции еще у 16 военнослужащих", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что случаи заражения были зафиксированы за последние несколько дней.

В округе отметили, что состояние всех заразившихся удовлетворительное. Были определены лица, контактировавшие с инфицированными, все они переведены на карантинный режим и находятся под круглосуточным наблюдением медиков, пояснили в пресс-службе.

В ЦВО добавили, что на территории воинской части проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по дезинфекции, внешней и внутренней санитарной обработке объектов инфраструктуры и материальных средств. Контроль за комплексом мероприятий осуществляют врачи - специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.