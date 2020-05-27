Utair запустила рейсы из Западной Сибири и с Урала в Алтайский край

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выполнять рейсы из аэропортов Екатеринбурга, Сургута и Омска в Барнаул. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в среду.

"Авиакомпания Utair связала Западную Сибирь и Урал с Алтайским краем. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Барнаул из Сургута и Омска, а также из Екатеринбурга - с короткой стыковкой в Омске", - сказано в сообщении.

Из Сургута в Барнаул и в обратном направлении полеты осуществляются по субботам. Рейс Омск - Барнаул выполняется по средам и воскресеньям. "Авиакомпания Utair продолжает активно развивать авиасообщение внутри страны, чтобы пассажиры могли путешествовать в регионы прямыми рейсами или с удобными пересадками. Благодаря обновленному расписанию жители Урала смогут летом добраться до Алтая за 5 часов с 50-минутной пересадкой в Омске", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.