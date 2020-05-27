Коронавирус подтвердили у девяти человек в монастыре на Урале

Ранее губернатор области Евгений Куйвашев сообщил, что в круг контактных лиц первого заразившегося коронавирусом в монастыре попали порядка 120 человек, у них был взят тест на коронавирус. Позже стало известно почти о пяти десятках заразившихся в округе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Повторное постконтактное тестирование выявило за последние четверо суток девять новых случаев коронавируса в городском округе Верхотурском Свердловской области, где ранее обнаружили заражение у наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима и были проверены 120 контактных с ним лиц. Об этом в среду сообщили в официальной группе Верхотурской центральной районной больницы (ЦРБ) в социальной сети " Вконтакте ".

"Накануне оперативным штабом округа зарегистрирован новый случай коронавирусной инфекции в Свято-Николаевком мужском монастыре. Официальное число случаев новой коронавирусной инфекции, подтверждаемое в очаге, составило 56 человек. Общее число заболевших на территории городского округа Верхотурский составляет 57", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще 8 случаев из них обнаружено накануне в монастыре по итогам повторного постконтактного тестирования, заразившихся госпитализировали в больницы в Верхотурье, Карпинске и Нижнем Тагиле.

Сейчас под медицинским наблюдением в округе остаются 32 человека, 10 из них - контактные с заболевшими в монастыре. Также отмечается, что уже завершено тестирование пациентов и персонала ЦРБ, контактировавших с носителем коронавирусной инфекции в поликлинике - по результатам двойных исследований случаев инфицирования не выявлено.

После инцидента монастыри и храмы города Верхотурья были закрыты для прихожан и паломников из-за введения там карантинных мер. В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщали, что наличие вируса подтвердилось в том числе у части братии храма. Позже стало также известно о смерти от осложнений насельника монастыря монаха Пимена.

В Свердловской области зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них уже выписаны 1700 человек. При этом состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 - на аппаратах ИВЛ.

О монастыре

Свято-Николаевский мужской монастырь с главным храмом - Крестовоздвиженским собором основан в 1604 году. С 1992 года монастырь хранит мощи Святого праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского), небесного покровителя Урала.