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Свердловский губернатор раскритиковал чиновников за нарушение мер безопасности в пандемию

На фотографии с закладки капсулы времени в Екатеринбурге, которую выложил Евгений Куйвашев, запечатлены мэр Александр Высокинский, спикер гордумы Игорь Володин и другие чиновники и депутаты
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал чиновников мэрии и депутатов гордумы Екатеринбурга за нарушение масочного режима и социальной дистанции во время церемонии закладки капсулы времени. Об этом он написал в официальном аккаунте Instagram в среду.

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Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. <...> Интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим?" - написал Куйвашев.

На фотографии, которую выложил губернатор, запечатлены, в частности, мэр города Александр Высокинский, спикер гордумы Игорь Володин и другие чиновники и депутаты. ТАСС пока не располагает комментарием участников фотосессии.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что все время в ходе мероприятия в Академическом его участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию. "Маски были сняты ими только для финальной памятной фотографии по просьбе фотографа. Фотографирование происходило на строительной площадке, которая не является общественным местом", - пояснили в мэрии.

Всего в регионе зафиксировано 4 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, последние три дня ежедневно количество заразившихся прирастает более чем на 200 человек в сутки.

В новость были внесены изменения (15:38 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации Екатеринбурга.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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