На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

ТАСС, 27 мая. Мост обрушился под грузовиком на 52-м километре технологической автодороги Обская - Бованенково в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате этого без сухопотной связи временно оказались четыре фактории и более 3,5 тыс. тундровиков, кочующих и обитающих в этом районе, сообщили ТАСС в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в среду.
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
"Да, мы и администрация Приуральского района на контроле держим [вопрос]", - подтвердили в департаменте по делам КМНС ЯНАО информацию о том, что из-за обрушения моста без сухопутной связи с землей оказались четыре фактории и более 3,5 тыс. тундровиков, кочующих и обитающих в этом районе.
В департаменте пояснили, что проблем с продовольствием в факториях нет. "На сегодняшний день поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с договором между ООО "Газпромтранс" и ПРОД "Возрождение", поэтому проблем не ожидается. Ситуация с продовольствием мониторится в еженедельном режиме, запас продуктов на факториях есть. Когда после ослабления режима (повышенной готовности) в этом направлении пойдет поезд, запасы будут пополнены", - добавил собеседник агентства.