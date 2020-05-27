На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

ТАСС, 27 мая. Мост обрушился под грузовиком на 52-м километре технологической автодороги Обская - Бованенково в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате этого без сухопотной связи временно оказались четыре фактории и более 3,5 тыс. тундровиков, кочующих и обитающих в этом районе, сообщили ТАСС в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в среду.

По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.