Власти Свердловской области сообщили, что регион подошел к пику пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области подходит к пику, сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге в среду.

"У нас есть ощущение, что мы подошли к некому пику заболеваемости. Мы постараемся, так сказать, наблюдая последующие дни, посмотреть количество лиц с обладанием антителами, что сделала Москва. Чем больше такого рода людей, тем выше подушка безопасности в месте, где мы проживаем, и это позволяет выстраивать некую тактику" - сказал Креков.

Он уточнил, что сейчас в регионе продолжают прорабатываться вопросы, связанные со снятием ограничительным мер. По его словам, 26 мая был хороший рубеж, когда количество выписанных людей превысило количество тех, кто попал в зону внимания медиков.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что в городе ситуация с распространением коронавируса стабильна. Перечень мероприятий проводится в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где была выявлена вспышка коронавируса несколько дней назад. "На сегодня подготовлены документы о принудительном закрытии тех или иных объектов на территории Железнодорожного района, в частности площадки у ДК ВОС (на площадке расположен вещевой рынок)", - отметил Высокинский. Также в районе увеличено количество постов полиции во дворах.

Мэр добавил, что карантинные мероприятия сняты в транспортном предприятии города. "В целом транспорт на сегодня обрабатывается в штатном режиме, и на конечных станциях, и на местах стоянки транспорта. И еженедельно Роспотребнадзор берет специальный анализ, смывы для того, чтобы контролировать среду в транспорте", - уточнил Высокинский.

Всего в регионе зафиксировано 4 425 случаев заражения коронавирусом. Последние три дня количество заражений увеличивается более чем на 200 в сутки.

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