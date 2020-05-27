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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Югре продлили по 15 июня

За последние сутки в регионе подтвердились 75 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра) продлили по 15 июня. Соответствующая информация опубликована в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой в среду.

Предыдущим документом он был установлен на срок до 31 мая.

"С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продлить до 15 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан", - значится в документе.

По данным регионального оперативного штаба, на территории ХМАО зафиксировано 1 924 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе было подтверждено 75 новых случаев.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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