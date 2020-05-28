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Пандемия коронавируса нового типа

В Югре поймали сбежавшего из больницы пациента с подозрением на коронавирус

Мужчину задержали сотрудники полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию сбежал из Сургутской окружной клинической больницы (Ханты-Мансийский автономный округ), спустя время он был пойман сотрудниками полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

"Действительно, такой случай произошел. Пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию покинул больницу и был пойман силами сотрудников полиции", - сказал собеседник агентства, не став уточнять подробности происшествия.

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По его словам, это первый подобный случай для Сургутской окружной клинической больницы. "При необходимости мы будем прибегать к помощи Росгвардии [для охраны территории больницы]", - добавил он.

В пресс-службе УМВД по Югре от комментариев воздержались. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина отсутствовал в больнице почти полдня. "Пациент ушел из больницы в ночь, но к обеду этого же дня вновь оказался в больнице", - сказал он.

Всего в округе зафиксировано 1 924 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек умерли, 688 выздоровели. 

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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