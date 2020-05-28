На въезде в Курган и Шадринск сняли размещенные из-за пандемии посты ДПС

Ранее в регионе ограничили въезд на территорию области неместным жителям в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом на въезде в города были установлены посты ДПС, проверяющие въезжающих граждан.

ТАСС, 28 мая. Власти Курганской области решили снять размещенные из-за ситуации с коронавирусом посты ДПС на въезде в Курган и Шадринск. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе области.

"Принято решение о снятии дополнительных постов ДПС, расположенных на въезде в Курган и Шадринск. Это сделано для стабилизации дорожно-транспортной обстановки, так как в связи с возобновлением работы ряда предприятий и других объектов бизнеса транспортный поток значительно увеличился", - говорится в сообщении.

В то же время в штабе уточнили, что были усилены сотрудниками Росгвардии расположенные на границе Курганской области посты ДПС межмуниципальных отделов МВД. "Основные функции контроля за передвижением транспортных средств, проезжающих из других регионов, <...> выполняются в полном объеме", - добавили в сообщении.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что большинство случаев коронавируса в регионе - привозные из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ХМАО и ЯНАО. Соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, это касается и проживающих с ними родственников.

В области зафиксировано 202 случая новой коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением находятся 3 966 человек, в том числе 558 контактных. Всего регионе на новую коронавирусную инфекцию проведено более 26 тыс. исследований.