В подразделении ГИБДД в Свердловской области ввели карантин после выявления коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Подразделение ГИБДД города Серова в Свердловской области, кроме инспекторов ДПС, временно не работает в связи с введенным карантином. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее в четверг портал Ura.ru со ссылкой на источник сообщил о подтвержденном заражении коронавирусной инфекцией у девяти сотрудников отдела ГИБДД Серова.