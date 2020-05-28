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Пандемия коронавируса нового типа

В подразделении ГИБДД в Свердловской области ввели карантин после выявления коронавируса

СМИ ранее сообщили о заражении у девяти сотрудников отдела ГИБДД Серова
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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Подразделение ГИБДД города Серова в Свердловской области, кроме инспекторов ДПС, временно не работает в связи с введенным карантином. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее в четверг портал Ura.ru со ссылкой на источник сообщил о подтвержденном заражении коронавирусной инфекцией у девяти сотрудников отдела ГИБДД Серова.

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"Подразделение ГИБДД ОВД Серова, за исключением инспекторов ДПС, работающих непосредственно по обеспечению безопасности дорожного движения на трассах, действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера. Все мероприятия по оказанию населению государственных услуг осуществляются в полном объеме в соседнем ГИБДД ОВД Краснотурьинска", - ответил Горелых на вопрос ТАСС о ситуации в подразделении ГИБДД Серова.

Всего в Свердловской области зафиксировано 4 693 случая заражения коронавирусной инфекцией, регион занимает первое место по этому показателю в Уральском федеральном округе. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, Свердловская область подошла к пику пандемии.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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