В Курганской области в 2020 году отремонтируют семь мостов и путепроводов

ТАСС, 29 мая. Власти Курганской области планируют отремонтировать семь мостов и путепроводов в 2020 году, это обойдется региону в 50 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы губернатора региона.

"В 2020 году в нашем регионе за счет субсидий дорожного фонда Курганской области будет проведен ремонт семи мостовых сооружений на автомобильных дорогах, в том числе трех путепроводов и четырех мостов. Затраты на ремонтные работы составят порядка 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, в районах области отремонтируют три моста. Капитальный ремонт моста и подходов к нему запланирован в деревне Плотниково Варгашинского района - он обеспечивает транспортную доступность в населенном пункте. В деревне Курмыши Куртамышского района проведут реконструкцию моста через реку Куртамыш - он ведет к сельскохозяйственным угодьям, и местное население неоднократно жаловалось на его состояние. Также в селе Боровлянка Белозерского района на пришедшем в негодность мосту установят новые опоры и пролетные строения.

Отремонтируют в этом году и мост через реку Миасс на региональной дорожной сети на автомобильной дороге "Иртыш" - Белоярское в Щучанском районе. Сейчас здесь установлены временные запрещающие дорожные знаки из-за признания его неудовлетворительного состояния. Между тем дети из местного села добираются в школу, а их родители на работу в соседние населенные пункты по этому мосту, и он имеет здесь большое значение.

В Кургане заменят ограждения и отремонтируют тротуары на трех путепроводах: Чеховском, Некрасовском и КЗКТ. "Ремонт дорожного полотна был проведен сравнительно недавно, а пешеходные зоны требуют обновления", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас также ведется разработка проектной документации на дальнейший ремонт еще пяти мостов в регионе - в Шадринске, Мокроусовском, Шатровском и Юргамышском районах.