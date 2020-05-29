Поэтапная отмена ограничений в Тюменской области сохранила индекс промпроизводства

ТАСС, 29 мая. Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 129% по итогам первого квартала 2020 года. Хорошие темпы были достигнуты благодаря поэтапному снятию ограничений для бизнеса в регионе. Такое мнение высказал в пятницу губернатор региона Александр Моор на площадке онлайн-форума "День предпринимателя-2020. Антихрупкость".

"Были очень хорошие темпы в первом квартале 2020 года - 129% рост индекса промышленного производства. Безусловно, ограничительные мероприятия в апреле и мае имели негативные влияния. Но мы поэтапно с 13 апреля снимали ограничения", - сказал он.

Он добавил, что компании могли в заявительном порядке и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм возобновить работу. Таким образом, в регионе возобновили работу 10 тыс. компаний, в которых работают 300 тыс. человек. Также он отметил, что для выхода компаний из кризиса еще 29 марта было принято решение об "обнулении" региональных налогов для всех предприятий Тюменской области.

Основной темой онлайн-форума "День предпринимателя - 2020. Антихрупкость" с мастер-классами от федеральных экспертов стал вопрос: "Как перестроиться под новую реальность?". Форум проходит на трех экспертных площадках. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области, "Инвестиционное агентство" Тюменской области, центр "Мой бизнес", "Опора России" и "Деловая Россия".