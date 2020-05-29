Тюменский губернатор заявил о готовности области ко второму этапу снятия ограничений

"Могу сегодня порадовать всех тюменских предпринимателей - сегодня мы по показателю "коэффициент распространения инфекции" достигли значения 0,8. И это дает мне право сегодня подписать распоряжение о переходе ко второму этапу снятия ограничений", - сказал он и пояснил, что на втором этапе смогут открыться предприятия, торгующие непродовольственным товарами до 800 квадратных метров, а также компании, оказывающие услуги профобразования.

ТАСС, 29 мая. Тюменская область готова к переходу ко второму этапу снятия ограничений, соответствующее распоряжение будет подписано 29 мая. Об этом губернатор региона Александр Моор сообщил в пятницу на площадке онлайн-форума "День предпринимателя-2020. Антихрупкость"

Моор отметил, что открытие торгово-развлекательных центров предусмотрено третьим этапом снятия ограничений. "Многое будет зависеть от того, как мы соблюдаем меры ограничений, и если динамику мы сохраним, <...> то, уверен, через неделю по согласованию с Роспотребнадзором мы сможем открыть дополнительные возможности для работы бизнеса", - сообщил он.

Губернатор напомнил, что к первому этапу по снятию ограничений регион перешел 18 мая. В соответствии с ними начали работу предприятия, оказывающие бытовые услуги и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

На 29 мая по данным оперативного штаба региона в Тюменской области зарегистрировано 1580 случаев заболевания коронавирусной инфекции, 17 человек выздоровели, семь умерли.

Основной темой онлайн-форума "День предпринимателя - 2020. Антихрупкость" с мастер-классами от федеральных экспертов стал вопрос: "Как перестроиться под новую реальность?". Форум проходит на трех экспертных площадках. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области, "Инвестиционное агентство" Тюменской области, центр "Мой бизнес", "Опора России" и "Деловая Россия".