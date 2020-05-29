Режим повышенной готовности продлили в Челябинской области по 14 июня

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил по 14 июня включительно режим повышенной готовности, который ввели в регионе из-за распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

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"Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 14 июня включительно", - говорится в сообщении.

С 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности, запрещена работа ряда субъектов малого бизнеса (кафе, сауны, кальянные и т. д.), люди обязаны носить защитные маски в общественных местах и в общественном транспорте, наложены ограничения на работу поликлиник, закрыты кинотеатры, торговые центры.

По данным челябинского Минздрава, на утро 29 мая в регионе подтверждены 2 736 случаев заражения коронавирусом (150 новых), 1 180 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.