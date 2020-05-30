СК возбудил уголовное дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело о вандализме по факту тушения Вечного огня в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Вечером 29 мая неизвестный, находясь на территории мемориального комплекса "Аллея славы" в Нижнем Тагиле, действуя из хулиганских побуждений, осуществил акт вандализма, выразившийся в тушении пламени мемориала "Вечный огонь". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причастного к нему лица, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Свою проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня проводит прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, установлением личностей вандалов занимаются сотрудники полиции из подразделений по делам несовершеннолетних ОП № 17 УМВД по Нижнему Тагилу.