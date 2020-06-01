Глава Озерска самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Глава закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков начал работать в режиме самоизоляции из-за контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Озерске расположено входящее в Росатом производственное объединение "Маяк" - предприятие, где производятся изотопы, хранится и утилизируется отработанное ядерное топливо.