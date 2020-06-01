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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Озерска самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

Евгений Щербаков продолжит работу в этом режиме 14 дней

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Глава закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков начал работать в режиме самоизоляции из-за контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Озерске расположено входящее в Росатом производственное объединение "Маяк" - предприятие, где производятся изотопы, хранится и утилизируется отработанное ядерное топливо.

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"Вчера у одного из людей, с которым контактировал Евгений Щербаков, подтвердился тест на коронавирус. Поэтому со вчерашнего дня на 14 дней он ушел на самоизоляцию. Глава продолжит работу в данном режиме", - сказала собеседница агентства.

По данным областного Минздрава, на утро 1 июня в Челябинской области подтверждены 3 132 случая заражения коронавирусом, это на 114 больше, чем было 31 мая. На лечении находятся 1 741 человек, всего 1 336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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