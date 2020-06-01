"Коляда-театр" уходит в бессрочный отпуск из-за недостатка финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Театр драматурга, заслуженного деятеля искусств РФ Николая Коляды уходит в отпуск на неопределенный срок с 7 июня 2020 года. "Коляда-театр" испытывает трудности с финансированием, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

"С финансированием ничего. Зрители помогают, но это, к сожалению, не дает нам возможности продолжать дальше работать, поэтому мы пока уходим в отпуск с 7 июня, а дальше посмотрим, как ситуация будет", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что театр пока не знает, как долго продлится отпуск, "уходим на неопределенный срок".

Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. "Коляда-Театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.