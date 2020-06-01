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Пандемия коронавируса нового типа

На стройплощадке в Екатеринбурге приостановили работу из-за коронавируса

Инфекцию обнаружили у двух рабочих подрядной организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Строительство жилого комплекса "Весна" компании "Атомстройкомплекс" в Екатеринбурге приостановлено из-за обнаружения коронавируса у двух рабочих подрядной организации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

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"Двое рабочих подрядной организации госпитализированы, у них подтвержден COVID-19. Работы на строительной площадке [ЖК "Весна"] приостановлены, выполнена санитарная обработка строящихся и бытовых помещений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бригада и контактные лица изолированы и находится под наблюдением.

"Атомстройкомплекс" - крупный строительный холдинг в Уральском федеральном округе, имеющий свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники. Жилой комплекс "Весна" возводится на пересечении улиц Дорожная и Окраинная в Екатеринбурге. Срок сдачи последней очереди - четвертый квартал 2020 года.

По данным оперштаба региона, на 31 мая зарегистрировано 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего врачи вылечили 2173 пациента, 27 умерли.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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