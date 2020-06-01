На Ямале возбудили уголовные дел против пациентов с коронавирусом, нарушивших изоляцию

ТАСС, 1 июня. Уголовные дела возбуждены против двоих пациентов больницы Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) с положительным диагнозом "коронавирусная инфекция" по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре ЯНАО в понедельник.
"Установлено, что 27 мая текущего года на основании постановления руководителя регионального Управления Роспотребнадзора в инфекционный стационар ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" госпитализированы двое мужчин с положительным диагнозом COVID-19. Будучи осведомленными о наличии у них положительного диагноза COVID-19, указанные лица около 22:40 28 мая самовольно покинули инфекционный стационар ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница", выпрыгнув из окна второго этажа лечебного учреждения. Более того, в момент ухода из медицинского учреждения, пациенты, являясь источником распространения инфекционного заболевания (COVID-19), <…> не имели при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. "Полицией возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей"). За ходом и результатами предварительного расследования прокуратурой установлен необходимый контроль", - добавили в ведомстве.
В настоящее время установлено местонахождение мужчин, они помещены в больницу для лечения.
По данным регионального оперативного штаба, на Ямале зарегистрировано 2 415 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 468 случаев было зафиксировано на месторождения региона. За все время на Ямале выздоровели 988 человек, 10 умерли.