На Ямале возбудили уголовные дел против пациентов с коронавирусом, нарушивших изоляцию

ТАСС, 1 июня. Уголовные дела возбуждены против двоих пациентов больницы Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) с положительным диагнозом "коронавирусная инфекция" по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре ЯНАО в понедельник.

"Установлено, что 27 мая текущего года на основании постановления руководителя регионального Управления Роспотребнадзора в инфекционный стационар ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" госпитализированы двое мужчин с положительным диагнозом COVID-19. Будучи осведомленными о наличии у них положительного диагноза COVID-19, указанные лица около 22:40 28 мая самовольно покинули инфекционный стационар ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница", выпрыгнув из окна второго этажа лечебного учреждения. Более того, в момент ухода из медицинского учреждения, пациенты, являясь источником распространения инфекционного заболевания (COVID-19), <…> не имели при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания", - говорится в сообщении.