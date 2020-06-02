Правительство Курганской области поменяет структуру органов власти региона

ТАСС, 2 июня. Правительство Курганской области произведет изменения в структуре органов исполнительной власти региона: департамент промышленности и транспорта будут объединены с департаментом экономразвития, управление защиты населения от ЧС войдет в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

Отмечается, что реорганизация должна повысить эффективность ведомств в решении общих задач.

"Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области войдет в структуру департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Кроме того, департамент промышленности и транспорта Курганской области будет объединен с департаментом экономического развития Курганской области. В данный момент проходят необходимые процедуры", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в правительстве региона, в прошлом году работа с природными пожарами в регионе потребовала совместной плотной работы управления защиты населения от ЧС и департамента природных ресурсов - такой опыт показал необходимость объединения. А департаменты экономразвития и промышленности работают параллельно, например, над увеличением числа инвестпроектов, но работу лучше сосредоточить в одном ведомстве.

"Врио директора департамента экономического развития Курганской области назначен Владимир Ковалев, врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - Станислав Носков", - заключили в пресс-службе.