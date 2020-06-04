Против замглавы городского округа на Урале возбудили дело о получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа Свердловской области подозревается в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Тугулымского городского округа 1970 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры. В пресс-службе уточнили, что замглавы получил взятку "за способствование в осуществлении действий по оплате данному юридическому лицу, в частности, фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта".

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что факт коррупции был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.