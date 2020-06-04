Жители отдаленных районов Ямала начнут голосовать за поправки к конституции с 10 июня

ТАСС, 4 июня. Жители отдаленных районов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнут голосовать за поправки к Конституции РФ с 10 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"Досрочное голосование у нас начинается с 10 июня. Будет охвачено более 33 тыс. участников голосования, которые находятся в труднодоступных отдаленных местностях. Поэтому будет использоваться наземный транспорт, лодки и авиация. На полеты выделено 556 часов, контракты заключены. Возможно, 10 числа не полетят еще, но наземный и водный транспорт выйдет", - сказал Гиберт.

По его словам, график голосования в регионе уже проработан, первыми в регионе проголосуют жители Приуральского и Шурышкарского районов. На следующий день, 11 числа, к голосованию подключатся жители Тазовского, Пуровского, Красноселькупского, Ямальского и Надымского районов, а также Салехарда.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.