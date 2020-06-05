К поискам пропавшего в лесу в Пермском крае десятилетнего мальчика подключили вертолет

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Вертолет приступил к обследованию местности в Гайнском округе Пермского края, где пропал десятилетний мальчик. Также задействованы квадрокоптеры, продолжают поиски сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции,волонтеры, сообщило в пятницу Министерство территориальной безопасности региона в своем официальном Тelegram-канале.

"К поисково-спасательной операции привлечены дополнительные силы и средства: обследование местности проводит вертолет, запущено еще два квадракоптера, всего задействовано более 160 человек, включая кинологов, местных охотников и лесников, все пожарно-спасательные подразделения, волонтеров, местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, руководство ГУ МВД России по Пермскому краю руководит поисково-спасательными работами.

В среду вечером в поселке Лель мальчик уехал на велосипеде с двумя несовершеннолетними приятелями, которые позже ушли домой пешком, а он не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").