Правительство России выделит средства на развитие Курганской области

ТАСС, 5 июня. Правительство России приняло решение о выделении из федерального бюджета средств на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Ранее ТАСС сообщал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы во время рабочего визита в регион. На ее реализацию запланировано дополнительное финансирование в объеме 5 млрд рублей.

"Принятие проекта распоряжения обеспечит реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы, направленной на опережающие темпы экономического развития Курганской области, снятие инфраструктурных ограничений, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации", - говорится в документе.

В пресс-службе губернатора Курганской области уточнили, что правительством России выделяется на реализацию программы в 2020 году 1 млрд рублей, средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Это позволит, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить доходы людей, улучшить инвестиционный климат и снизить уровень безработицы в регионе.

Курганская область стала первой из десяти, чья программа индивидуального развития была согласована. Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Губернатор региона Вадим Шумков неоднократно отмечал, что экономика здесь остается "больной сферой" и требует особого внимания.

Для решения проблем куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.