Свердловские власти выделили 300 млн рублей на средства дезинфекции в детских учреждениях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Дезинфекторы и бесконтактные термометры на сумму 295,2 млн рублей будут закуплены в детские сады, школы и летние лагеря Свердловской области. Средства контроля и дезинфекции получат более 70 муниципальных образований, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"Свердловские власти выделили 295,2 млн рублей на обеспечение детсадов и школ дезинфекторами и бесконтактными термометрами. Соответствующее постановление принято областным правительством. Средства областного бюджета распределяются между 73 муниципальными образованиями", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что бактерицидные облучатели, настенные дозаторы с антисептиками и бесконтактные термометры будут приобретены в дежурные группы в детских садах и школы, на базе которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ, а также загородные летние лагеря. "Эта работа проводится по поручению губернатора Евгения Куйвашева", - добавили в штабе.

Всего в регионе зафиксировано 6 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписано 2997 пациентов, умерли 35 человек.