Суд арестовал замглавы городского округа на Урале по делу о получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суд арестовал заместителя главы администрации Тугулымского городского округа Свердловской области по жизнеобеспечению Сергея Уткина, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

"Тугулымский районный суд арестовал Сергея Уткина, заместителя главы Тугулымского ГО по жизнеобеспечению. Органами предварительного расследования он обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Мера пресечения избрана по 3 августа включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры. В пресс-службе уточнили, что замглавы получил взятку "за способствование в осуществлении действий по оплате данному юридическому лицу, в частности, фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта".