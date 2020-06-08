Заразившихся коронавирусом жителей Екатеринбурга отправляют в медучреждения других городов

С 25 мая в Свердловской области каждый день фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, регион находится на пике пандемии. Большая часть заразившихся приходится на областной центр - Екатеринбург.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Жителей Екатеринбурга с подтвержденной коронавирусной инфекцией стали направлять в медучреждения городов-спутников областного центра. Заполняемость коек в городе, предназначенных для заразившихся коронавирусом, высока, сообщили в понедельник ТАСС в оперативном штабе Свердловской области.

"В Екатеринбурге пациентов продолжают принимать и муниципальные больницы, и ряд областных больниц, койки в которых перепрофилированы для работы с коронавирусом. Кроме того, екатеринбуржцев маршрутизируют и в города-спутники - Верхнюю Пышму, Ревду, Сысерть. Всего в Свердловской области создано 5 888 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - сказали в оперштабе.

В штабе не смогли уточнить ТАСС количество свободных и занятых коек в Екатеринбурге. "Заполняемость высока, но картина постоянно меняется из-за постоянного процесса выписок и госпитализаций" - ответили там на вопрос ТАСС о том, сколько коек для пациентов с коронавирусом свободно в городе.

В апреле власти сообщали о готовности развернуть госпиталь на три тысячи коек в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". "Статус площадки в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" пока не менялся", - пояснили в штабе.

Всего в Свердловской области зафиксировано 7 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, составляет 599, умер 41 человек.