В Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 15 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения до 15 июня. При этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом, сообщил глава региона.

"Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 кв. м и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей <…> В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет <…> Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры, указ об их продлении подписан на срок до 15 июня", - написал Куйвашев в Instagram.

Куйвашев также принял решение не вводить санитарную декларацию для организаций, возобновляющих работу во время пандемии коронавируса. "Было много вопросов про санитарную декларацию, которую мы собирались ввести для организаций, возобновляющих работу. Еще раз внимательно изучив все предложения, я принял решение не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес в этот и без того непростой период. В случае открытия после карантина никакую декларацию заполнять не нужно. При этом предлагаю вам внимательно изучить рекомендации Роспотребнадзора по сферам деятельности", - написал Куйвашев.

С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах.

Всего в Свердловской области зафиксировано 7 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 599, умер 41 человек.