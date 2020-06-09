Правительство утвердило Курганской области 1 млрд рублей субсидий на 2020 год

ТАСС, 9 июня. Курганская область получит 300 млн рублей на оказание господдержки юрлицам, 450 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства и 250 млн рублей на создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры в 2020 году для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее ТАСС сообщал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы во время рабочей поездки в регион. На ее реализацию запланировано дополнительное финансирование в объеме 5 млрд рублей.

"Внести в установленном порядке в 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив: 1) на 300 млн рублей в 2020 году, на 300 млн в 2021 году, на 600 млн рублей в 2022 году объем бюджетных ассигнований Минпромторгу России в рамках подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" <...> для предоставления бюджету Курганской области субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки юридическим лицам из бюджета субъекта РФ в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта РФ", - говорится в документе.

Также, согласно распоряжению, регион получит трансферт по 450 млн рублей в 2020 и 2021 годах, 400 млн в 2022 году на поддержку малого и среднего предпринимательства по госпрограмме "Экономическое развитие и инновационная экономика". Кроме того, предусматривается по 250 млн рублей в 2020 и 2021 годах на создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Деньги планируется выделить за счет средств, предусмотренных Минфину России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственный вопросы, отмечается в документе.

О ситуации в регионе

Курганская область стала первой из десяти, чья программа индивидуального развития была согласована. Область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Губернатор региона Вадим Шумков неоднократно отмечал, что экономика здесь остается "больной сферой" и требует особого внимания.

Для решения проблем куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.