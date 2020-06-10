ФАС отказала кандидату на должность главы энергетической комиссии Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не одобрила запрос Владимира Гришанова на продолжение его работы в должности председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Такое решение принято ФАС впервые, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гришанов возглавлял орган тарифного регулирования Свердловской области с 2010 года.

"Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования осуществляются ФАС России с 2015 года. За этот период процедуру согласования успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов РФ. Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя РЭК Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы", - цитирует пресс-служба начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлию Юдину.

В пресс-службе уточнили, что в последние годы комиссия региона допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании тарифов. "Кроме того, решения об установлении цен тарифов принимались РЭК без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами. ФАС неоднократно выдавала органу предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов", - добавили в антимонопольном ведомстве.