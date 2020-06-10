Более 15% от всех заразившихся коронавирусом в Свердловской области составляют дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Свердловской области составляет 8 194 человека, из них 15,5% - это дети до 18 лет. Об этом в среду сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Вы часто спрашиваете меня про открытие дополнительных дежурных групп в детских садах. Сделать это не так просто <...> даже при соблюдении всех санитарных правил, к сожалению, в детских садах периодически фиксируют случаи заражения. Среди всех заболевших коронавирусом в Свердловской области 15,5% - дети в возрасте до 18 лет. Поэтому мы очень аккуратно принимаем решения об открытии новых групп и пока не можем позволить работать садикам на полную мощность", - написал губернатор в официальном аккаунте в Instagram.

По его словам, на данный момент открыто 2 634 группы в 738 детских садах более чем для 25 тыс. детей в 67 муниципалитетах региона. "Чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников садов, мы выделили из областного бюджета 245,9 млн рублей для закупки оборудования и средств дезинфекции. Например, мы купили больше 10 тыс. бактерицидных облучателей, 12,8 тыс. безозоновых бактерицидных ламп низкого давления, больше 16 тыс. настенных дозаторов с антисептическим средством и почти 6 тыс. бесконтактных термометров", - уточнил губернатор.

С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом ежедневно. По словам замгубернатора Павла Крекова, область вышла на плато пандемии.