Выборы в Законодательное собрание ЯНАО пройдут 13 сентября

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоятся 13 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания в четверг.

"Это процедурный момент, в соответствии с которым назначение даты выборов депутатов седьмого созыва должно произойти не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Мы это условие выполнили. В этом году единый день голосования пройдет 13 сентября. Замечу, что в 2015 году выборы депутатов шестого созыва также проходили 13 сентября", - приводит пресс-служба слова председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина.

Сейчас в окружном парламенте работают 22 депутата, 18 из них входят во фракцию "Единая Россия", по одному человеку - во фракции КПРФ и "Справедливая Россия", два - в ЛДПР. Половина депутатов была избрана по одномандатным округам, остальные - по единому избирательному округу по партийным спискам.