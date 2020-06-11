В Екатеринбурге внедрят систему отчетности, исключающую дублирование данных по COVID-19

С 25 мая в Свердловской области регистрируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. По данным на 11 июня, прирост числа заболевших составил 312, из них 190 - в Екатеринбурге.

ТАСС, 11 июня. В Екатеринбурге разрабатывают и намерены внедрить систему отчетности, исключающую дублирование данных по заболевшим коронавирусом. Об этом в эфире интернет-портала Е1.RU сообщил глава администрации города Александр Высокинский, пояснив, что именно с дублированием статистических данных могут быть связаны высокие показатели по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, которые фиксируются в последнее время в городе.

"Есть случаи, когда человек пришел в поликлинику, его записали с положительным диагнозом на COVID, и поликлиника обязана отчитаться. Потом человек попадает в больницу - отчитывается больница, есть случаи двойного счета. Мы сейчас вместе с Министерством здравоохранения Свердловской области отстраиваем систему отчетности, чтобы двойных, тройных случаев не допускать. Делаем это с Роспотребнадзором", - сказал Высокинский.

Режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 15 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет. Разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, а также парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах.

Всего в Свердловской области зафиксировано 8 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 3 790 человек, умерли 48 человек.