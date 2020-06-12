В Тюмени зафиксировали очаг заражения коронавирусом в центре для бездомных

ТАСС, 12 июня. Новый очаг заражения коронавирусом зафиксирован в Тюмени среди бездомных в центре "Милосердие". Выявлено 16 заразившихся, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"В Тюмени зарегистрирован очаг заболеваемости COVID-19 среди лиц без определенного места жительства. В центре "Милосердие", находящемся на карантине, в ходе тестирования выявлено 16 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию - все они доставлены в моноинфекционные госпитали", - говорится в сообщении. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, они госпитализированы в реанимацию, еще двоих - как тяжелое.

Определен круг контактных лиц, в обсерватор на базе "Градостроителя" было доставлено 66 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 069 случаев заражения. За последние сутки - 22 новых случая.