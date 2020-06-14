В Екатеринбурге состоялась первая ночная тренировка парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов Центрального военного округа (ЦВО) прошла в Екатеринбурге на площади 1905 года в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе округа.

"В ходе тренировки по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли около 20 парадных расчетов, в том числе рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон Всероссийского патриотического общественного движения "Юнармия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Он исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Тренировка парада Победы прошла с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер. Перед началом тренировки площадь была продезинфицирована мобильными расчетами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО. "Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировки дежурили специалисты медицинской службы", - добавили в пресс-службе.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.