Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник заявил о продлении ограничительных мер, введенных в регионе ив связи с распространением коронавируса, до 22 июня.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Ural Music Night, который должен был пройти в Екатеринбурге 26 июня, перенесли мероприятие на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

"На фоне решения губернатора Свердловской области и председателя оргкомитета нашего фестиваля Е.В. Куйвашева о продлении режима самоизоляции до 22 июня вероятность проведения Уральской Ночи Музыки в запланированные сроки стремится к нулю. Но мы сделаем все, чтобы Ural Music Night-2020 прошел именно в 2020 году", - приводит пресс-служба слова организатора фестиваля Евгения Горенбурга.

Как пояснили организаторы фестиваля, дата Ural Music Night всегда была связана с самой короткой ночью в году, символизируя непродолжительность "ночи" и неизбежное наступление "яркого солнечного дня".

"Уверены, горожане и музыканты поймут нас, ведь причиной нашего решения является, в первую очередь, забота о безопасности и комфорте гостей и участников нашего фестиваля. К сожалению, событие, которое ждут целый год все: музыканты, оргкомитет, представители площадок, эксперты, жители и гости города, приходится переносить. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация в городе и стране придет в норму, и мы снова встретимся", - заявила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 9 558 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время врачи вылечили 4 235 пациентов.