Церковный суд на Урале перенес заседание по отрицавшему пандемию клирику

27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии постановил провести 26 июня следующее заседание по схиигумену Сергию (Романову), духовнику монастыря "Спорительница Хлебов" в Свердловской области, который некорректно высказался о ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном пресс-службой епархии в понедельник.

"Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года. Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится", - говорится в постановлении суда.

В постановлении уточняется, что схиигумен нарушил запрет на ношение наперсного креста, придя в нем на заседание. "Выразить опасение в намерении его возобновить совершение богослужений и треб, находясь в состоянии запрещения в священнослужении. <…> Напомнить клирикам Екатеринбургской епархии, что сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих. Предупредить, что Таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться незаконными и недействительными", - уточняется в постановлении.

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру. Суд в Верхней Пышме 23 июня приступит к рассмотрению дела схиигумена по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>").