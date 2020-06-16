"Ираэро" запустила рейсы из Нового Уренгоя по семи направлениям

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" приступила к выполнению рейсов из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) по семи направлениям: в Волгоград, Казань, Махачкалу, Москву, Оренбург, Самару и Уфу. При этом по шести направлениям перевозчик выполняет рейсы впервые, по одному - в Москву - полеты возобновлены, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"С 11 июня авиакомпания "Ираэро" приступила к выполнению полетов из Нового Уренгоя по семи направлениям. Рейсы на самолетах "Суперджет-100" вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться в Волгоград, Казань, Махачкалу, Москву (Домодедово), Оренбург, Самару и Уфу. Все рейсы новые за исключением рейсов в Москву, которые ранее уже выполнялись и сейчас возобновлены", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании отметили, что в самолетах проводят специальную обработку, экипаж и пассажиров обеспечивают защитными масками и перчатками.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов. Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отменила рейсы в Китай, Азербайджан, Узбекистан.