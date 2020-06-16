На Урале возбудили дело по факту танцев в одежде с фашистской символикой у Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры города Березовского в Свердловской области после видеоролика, на котором видно, как несколько молодых людей в одежде с фашистской символикой танцуют у Вечного огня в Парке Победы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура города Березовского Свердловской области по результатам мониторинга средств массовой информации, а также сети интернет выявила факт противоправных действий в отношении символов воинской славы. Так, в ходе прокурорской проверки установлено, что в октябре 2018 года группа молодых людей из числа жителей города Березовского сняла видеоролик, на котором зафиксированы факты их умышленного вызывающего поведения по отношению к символам воинской славы, расположенным на мемориальном комплексе боевой славы и трудовой доблести березовчан в 1941-1945 годы. <…> По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", - говорится в сообщении.

Установлено, что молодые люди целенаправленно пришли к мемориалу, чтобы снять танцевальное видео. "Семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня на постаменте мемориала и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения", - отметили в пресс-службе, уточнив, что один из молодых людей, танцевавший в центре группы, был одет в футболку с изображением фашистской символики. Позже видео было опубликовано в социальной сети.