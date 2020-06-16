Суд изменил постановление УФАС об ограничении конкуренции экс-губернатором Дубровским

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник исключил выводы о виновности из мотивировочной части постановления о привлечении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к административной ответственности за ограничение конкуренции. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Со ссылкой на пресс-службу челябинского УФАС России сообщалось, что ведомством было возбуждено дело в отношении Дубровского по ст. 14.32 КоАП РФ" ("Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения"), но затем вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности.

В материалах Арбитражного суда Челябинской области, куда ранее обратился экс-чиновник, говорится, что он добивался отмены документа "в части выводов о наличии в его действиях состава административного правонарушения". Арбитражный суд вернул иск заявителю и отправил его в суд общей юрисдикции.

"Центральный районный суд Челябинска постановление <…> в отношении Дубровского Бориса Александровича изменил, исключив из описательно-мотивировочной части постановления выводы о виновности в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ, а также выводы о совершении действий, нарушивших статью 16 Федерального закона "О защите конкуренции", - говорится в сообщении.

В апреле Арбитражный суд Челябинской области отложил до 27 мая предварительное заседание по другому иску бывшего губернатора к региональному УФАС - о нарушении антимонопольного законодательства во время мусорного коллапса в 2018 году. 17 декабря в пресс-службе ФАС РФ сообщили, что Арбитражный суд Москвы отменил решение ведомства о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении Дубровского, областного Министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост".

Борис Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.